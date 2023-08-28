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苹果公司主要供应商富士康的亿万富翁创始人郭台铭今天宣布，将竞选台湾 2024 年选举的下一任总统，并表示希望确保台湾避免成为“下一个乌克兰”。

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富士康创始人郭台铭宣布竞选台湾总统，郭台铭是第四位参加明年一月份选举的人，但他在宣布这一消息之前的民意调查数字使他远远落后于领先者、执政的民进党现任副总统赖清德。

现年 72 岁的郭台铭于 2019 年辞去富士康董事长一职，并于当年首次竞选总统，但因未能赢得台湾主要反对党国民党的提名愤而退出国民党。

据路透社今天报道称，国民党传统上倾向于与中国建立密切关系，中国政府声称台湾是自己的领土。

今年早些时候，郭台铭第二次竞选国民党总统候选人，但国民党选择了新北市市长侯友宜。

过去几周，郭台铭一直在台湾巡回造势，举行类似竞选的集会，这加剧了人们对他计划以无党派人士身份参选的猜测。

郭台铭今天在台北会议中心在两面台湾大旗下发表讲话，痛斥民进党。据郭台铭说：“在民进党的统治下，这七年多的时间里，在国际上，他们带领台湾走向战争的危险。在国内，他们的政策充满了错误。” 郭台铭说，企业家统治治理台湾的时代已经开始。

郭台铭在向台湾选民呼吁时说：“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

郭台铭警告，“台湾不能成为乌克兰，我也不会让台湾成为下一个乌克兰。”

民进党主张台湾独立于中国，但民进党领导的政府多次提出与中国进行对话谈判，都遭到拒绝。

郭台铭在竞选前活动中的主题是，避免与中国发生战争的唯一方法是让民进党下台。

根据选举规定，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集近 30 万选民的签名，才有资格成为独立候选人。中央选举委员会将于11月14日审查签名并公布结果。

不过，台北国立政治大学外交学副教授、国民党前副秘书长黄桂波表示，郭台铭将进一步分裂反对派选票。他说：“非民进党一方的任何分裂都意味着赖清德在一月份肯定会获胜。”

台湾民众党的前台北市长柯文哲在民意调查中总体上排名第二，侯友宜排名第三。《我的福尔摩沙》在线报纸上周进行的一项民意调查显示，郭台铭的支持率仅为 12%。

郭台铭再次呼吁反对党之间“团结”，并敦促柯文哲和侯友宜与他坐下来讨论联手以击败民进党赢得选举的计划。

国民党对郭台铭的参选表示“极度遗憾”，并敦促国民党人支持该党候选人侯友宜。柯文哲表示尊重郭台铭的参选权利，但正在为自己的竞选努力。

选举临近之际，台北和北京之间的紧张局势加剧，中国在台湾附近定期举行军事演习，以宣示中国的主权主张。

富士康在中国拥有大量投资，当被问及郭台铭作为富士康大股东的利益冲突问题时，郭台铭表示，如果中国发动攻击，他愿意“牺牲”他在中国的个人资产。郭台铭称，“我从未受过中华人民共和国的控制。” 据他说，“我不听从他们的指示。”

据富士康在一份及时的声明中说，郭台铭在四年前“交接棒”后，不再参与富士康公司的日常管理。

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