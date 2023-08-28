蒋万安明赴上海双城论坛

台湾/中国/双城论坛

2023台北上海城市论坛将在中国上海市登场，台北市长蒋万安预计29日亲自率团出席，3天行程除参与论坛，还会考察上海夜经济、环保等设施，并与台商互动。台湾媒体关心蒋万安在中国大陆是否受到国台办官员接待。

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蒋万安29日率团赴上海，中央社今天引述官方公布行程表，蒋万安29日抵达上海后，下午将参访洋山深水港、老港生态环保基地，晚间由上海市政府设宴欢迎，接着前往上海城隍庙口夜市小吃街，体验上海夜间经济。

双城论坛30日上午正式登场，蒋万安将参与以“新趋势、新发展”为主题的主论坛，并签署减碳永续、会展产业及羽球运动3领域的合作备忘录（MOU），还会到“低碳永续”、“智慧医疗”、“数位经济”3个分论坛致意，随后安排参访上海图书馆、上海城市规划展示馆等行程。

据台北市府规划，蒋万安此行也会考察上海在托婴、托幼、安养等方面的做法，并与上海台湾青年、台商互动，预计31日晚间返抵台北。

据中央社，台北市长蒋万安将率团赴上海参加双城论坛，是否与国台办主任宋涛会面引起关注。北市府发言人殷玮表示，目前无此规划。

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