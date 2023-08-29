蒋万安抵双城论坛 对中国军机扰台以及九二共识话题或以不是双城交流推挡

台湾/中国/双城论坛

台湾台北市长蒋万安今天抵达中国最大城市之一上海参加双城论坛。由于蒋万安此前竞选市长接受提问许诺共机扰台就拒绝去双城论坛，出发前及抵达之日，中国军机扰台日复一日，加之国民党推动九二共识，台媒对蒋万安提问蠢蠢欲动，就蒋万安抵上海双城论坛，台湾民进党议员团要求蒋万安在中国当面向中国当局提出交涉抗议。

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据自由时报今天报道称，台北市长蒋万安一行，在今（29）日阴雨的天气中抵达上海参加双城论坛，由上海市副市长华源到舱门口接机，两人握手寒暄，神情愉悦；一行随即前往上海洋山深水港（洋山港）四期参观，由上海市台办主任钟晓敏、上港集团董事长顾金山陪同并听取简报。

据该消息，蒋万安一行约百余人，包含市府、企业代表，以及台北市议会议长戴锡钦、副议长叶林传带领的市议员陈重文、钟沛君、陈政忠、张斯纲、秦慧珠、李芳儒、汪志冰、陈宥丞、郭昭岩、耿葳、杨植斗等人，于9点42分落地浦东机场，由上海市副市长华源到舱口接机。

一行人随即前往上海洋山深水港，由上海市台办主任钟晓敏、上港集团董事长顾金山陪同并听取简报。由于简报场地空间有限，并未安排媒体全程参与。

台北市长蒋万安今（29）日抵达上海参加3天的台北上海双城论坛，一早出发前受访，提到两岸现阶段关系不平静，过去因ECFA架构稳定双方绵密经贸互动，但近年来农渔业产品销售、商务的摩擦，迫切需要对话机制解决；下午他在上海老港环保生态基地参访后受访，被问到是否会向中方表达看法时，他的回答紧紧锁定市政交流，不对市政之外的议题多做着墨。

据新头壳的消息说，中国解放军连日扰台，台湾国防部今天(29日)下午临时发布解放军在台海周边空域活动最新动态，表示自上午9时至中午12时止，陆续侦获解放军歼-10、歼-16、空警-500、运-9及无人机等各型机计24架次出海活动，其中12架次逾越中线及其延伸线进入西南空域；另有5艘解放军舰配合执行联合战备警巡。

据路透社今天报道称，中国最新的军机扰台与蒋万安参访双城论坛发生在同一天。国民党历来主张与北京保持密切关系。蒋万安的办公室表示，市政府多次重申，“环境越困难，双方越要沟通”。据台北市府称，台湾人民想要的是和平与繁荣，这是人民的心声，也是市政府的坚定立场。

蒋万安在启程前往上海前对记者表示，城市论坛是保持沟通渠道畅通、传递“和平价值观”信息的好方法。

台湾执政党民进党台北市议员则发表联合声明，称蒋万安应“为台湾人民说话”，并要求中国停止军事活动。

而且，就蒋万安抵上海双城论坛，台湾民进党议员团要求蒋万安在中国当面向中国当局提出交涉抗议。

据自由时报称，对于台北市议会民进党团声明，认为蒋万安应就近日中国加剧对台湾文攻武吓一事，当面向中国表达抗议；随行的市府发言人殷玮表示，蒋万安已公开宣示，珍惜民主，维护和平、创造繁荣的企图心始终不变，“请议员放心”。

蒋万安对于民进党团的声明要求，尚未做出回应；殷玮则在第一时间回应说，“请议员放心，双城论坛一定会秉持对等、尊严、善意、互惠、原则，进行交流。”据殷玮还说，这次出访，是报准中央才会参加，陆委会也曾说乐见双城论坛续办，也会给予支持。总统蔡英文也公开表达过两岸要健康有序交流，民进党总统参选人赖清德也说过要推动两岸对话；民进党议员可以放心，市府一定会秉持对等、尊严、善意、互惠原则，进行交流。

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