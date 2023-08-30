拜登政府批准首度根据“对外军事融资”，向台湾提供军援

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据美联社报导，美国拜登政府首次批准根据一般用于援助主权独立国家的“对外军事融资”（FMF）计划，向台湾提供军备转让，总值8千万美元。美国国务院周三向国会通报了这一计划。美国国务院称，这些物资将“用于通过联合和综合防卫能力以及增强海域态势感知和海上安全能力，以加强台湾的自卫能力”。美方官员强调，有关做法并非代表政策改变。

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拜登政府此次批准的涉台“对外军事融资”计划规模不大——在美国国会预留的20亿美元中仅占8000万美元，不过它仍然可能会激怒中国。根据《2023年国防授权法》，美国国务院有权根据“对外军事融资”管道，以赠款和贷款援助方式向台湾每年提供至多20亿美元的资金，用于购买美国制造的武器和防务装备。

美联社报导指，美国以前对台军售是根据其他授权批准的，并不一定涉及国家地位。不过，美国官员很快表示，向台湾提供“对外军事融资”军援并不代表政策的改变。中方肯定不会同意这一立场。

两位美国官员在解释这一变化时说：“美国向台湾提供对外军售（FMS）已有多年。对外军事融资只是让符合条件的伙伴国通过对外军售，或为数有限的国家通过对外军事融资/直接商业合同（FMF/DCC）计划购买美国的防务物品、服务和培训”。这些匿名官员未被授权公开发表评论。

据美国官员称，美方唯一一次根据“对外军事融资”向非民族国家提供军事援助是对总部设在埃塞俄比亚的非洲联盟。美联社获得了这份通知的副本，其中没有具体说明哪些军事装备或系统将由“对外军事融资”支付，该计划将美国纳税人的钱用于支付对外供应物资的费用。

但通知副本表示，可涵盖的项目包括：防空和海岸防御系统、装甲车、步兵战车、无人机、弹道导弹和网络防御以及先进的通信设备。其还补充说，防护装备、一系列小型、中型和重型武器系统、弹药、装甲车和步兵战车也可能包括在内。除装备外，“对外军事融资”还可用于支持台湾军队的培训。

美国众议院外交事务委员会主席、共和党人麦考尔（Michael McCaul）对此发表声明称，“我很高兴拜登政府最终向台湾提供了对外军事融资，从而进一步落实了我们两党共同提出的《强化台湾韧性法案》。这些武器不仅将帮助台湾和保护该地区的其他民主政体，还将加强美国的威慑态势，确保我们的国家安全不受日益具有侵略性的中共的威胁”。

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