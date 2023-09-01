美议员在台承诺 ：任何对台单方面攻击都将导致华盛顿采取 "坚决行动"

台湾/美国

美国联邦众议院军事委员会副主席众议员罗伯．惠特曼（Rob Wittman；共和党 – 维吉尼亚州）将于2023年8月31日至9月2日率团访问台湾。此访问行程为众议员出访印太地区的一环。

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美国在台协会AIT公布的资料显示，罗伯．惠特曼率领的代表团同行成员包括众议员卡洛斯．西门内斯（Carlos Gimenez；共和党 – 佛罗里达州）以及众议员珍．基根斯（Jen Kiggans；共和党 – 维吉尼亚州）。此国会代表团将与台湾资深领袖会面，讨论美台关係、区域安全，贸易与投资，以及其他与双方利益相关的重要议题。

法新社报道称，惠特曼是负责监督美国军方经费的军事委员会共和党副主席。他率领一个代表团对台湾进行为期三天的访问正值美国刚刚首次批准向台湾提供直接军事援助，激怒了中国。

中国声称对自治领土台湾拥有主权，近年来加大了对台湾的压力，几乎每天都对台湾进行空中入侵，并在台湾岛周围频繁举行军事演习。台湾总统府提供的视频显示，罗伯．惠特曼周五在与总统蔡英文见面时表示，任何对台湾的单方面攻击都将导致华盛顿采取 "坚决行动"。

他在周五的演讲中说："蔡英文总统知道，任何对台湾的敌对和无端攻击都将导致美国的坚决回应。 他补充说："我们知道，武力是对任何认为有机会在印太地区做错事的人的最好威慑。"

惠特曼还说，“我可以告诉你，众议院两党议员都致力于确保完成这笔 190 亿美元的积压对外军售。”

据路透社，这是因为自去年以来，台湾一直抱怨美国延迟交付毒刺防空导弹等武器，因为制造商在乌克兰与入侵的俄罗斯军队作战时将物资转向乌克兰。这个问题也引起了一些美国议员和官员的关注。

01:47 美国联邦众议院军事委员会副主席众议员惠特曼 © 台湾总统府提供视频截图

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