日媒：台湾部队8月在美国参加国民警卫队主导军演

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据日本《产经新闻》周六独家报导称，多名官员透露指，台湾部队8月参加了在美国中西部密西根州由该州国民警卫队主导的军演。拜登政府希望增强台军能力，以支持台湾在面对中国军事压力时的防御。

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报导指，台军参加了这次演习，演习由美国密歇根州国民警卫队主导，于8月5日至19日举行。超过7000人参加，其中包括多支外国军队的成员。军演是在密西根州的训练设施举行。台军人员参与的规模尚不清楚。美方还打算为加强预备役军人训练提供支持。

报导称，美方也在台湾提供训练支持，但这次台军参与军演的部队规模，比之前与美方实施的训练部队规模似乎有所增加。这次是继去年夏天之后，台美加深交流并提高互操作性。今后台军派遣参与演训的规模可能扩大。

报导还说，美方似乎希望通过使用国民警卫队而非联邦军队（通称美军），主要是考虑到不要太刺激中国。2014年俄罗斯并吞克里米亚后，美国国民警卫队曾向非盟国乌克兰武装部队提供培训。

拜登政府上月底批准了对台出售总费用约为5亿美元的F-16战斗机红外搜索与跟踪系统以及其他装备，这是自拜登上任以来第11次对台军售。数日后，拜登政府决定首次通过一般用于援助主权独立国家的“对外军事融资”（FMF）计划，向台湾提供军备转让，总值8千万美元。

美国国务院表示，这笔物资将“用于通过联合和综合防卫能力以及增强海域态势感知和海上安全能力，以加强台湾的自卫能力”。美方官员强调，有关做法并非代表政策改变。

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