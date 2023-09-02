郭台铭“因个人因素”辞任鸿海董事 赖清德：两岸不必如此下去

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鸿海科技集团（富士康）周六晚间发表声明表示，鸿海创办人郭台铭因“个人因素”，宣布辞任该集团董事。此外，民进党总统参选人赖清德在周六播出的一则专访中说，台湾多年来持续对中国表达善意，期盼中国能理解“两岸不必如此下去”，因为台湾可以帮助中国，繁荣的台湾有助于中国的进步与稳定，期盼两岸能对等交流。

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郭台铭8月28日宣布参加台湾2024年大选，并指出4年前已将鸿海经营权交出去，这期间他完全没有管公司。据中央社报导，鸿海周六通过声明表示，鸿海一直以提升公司治理为目标，在本届董事会9席董事当中，已有过半数5席的独立董事，所以郭台铭辞任董事后，无须立即补选董事。

鸿海指出，郭台铭于49年前创立鸿海公司，带领集团深耕技术研发、创新营运模式，成为全球最大的电子制造服务企业，鸿海深深感谢郭台铭近半世纪以来，对集团以及全球电子产业的贡献。该公司称，郭台铭4年前正式交棒给专业经理人，鸿海就在原先扎实基础上，继续的成长、茁壮，去年营业额突破新台币6兆元、今年的现金股利也创下1991年上市以来新高，可以说是全球大型企业中非常成功的传承案例。

“主流民意大联盟”发言人黄士修当晚向中央社表示，郭台铭4年前就退出鸿海经营层，仅挂名董事，但仍决定辞去该职以宣示决心，重申参选是独立于政党和鸿海之外。黄士修说，“郭台铭现在只是一名鸿海股东，这也是郭台铭宣示决心，参选独立于政党与鸿海之外”。

据中央社报导，赖清德在民视周六播出的专访节目中谈及两岸交流时称，其实是中国关起大门、并非台湾，国际社会也认为两岸情势升高，问题出在中国；且过去前总统陈水扁曾希望对中国释出善意，中国却选择“听其言观其行”，总统蔡英文也表达交流善意，中国依然没有接受，“中国是真的要继续这样下去吗？对他（中国）没有好处”。

赖清德说，中国其实应该要感谢台湾人民，因为中国经济这20年、30年来突飞猛进，最大的外资来自台湾，赴中国的人才人数也多，等同带给中国人才、资金、科技还有专业，可说是展现善意；而日前河北淹水，他与蔡英文都表达关心，台湾民众更出钱出力。

赖清德说，期盼中国在他当选后，可以理解到两岸其实不必如此下去，因为台湾可以帮助中国，繁荣的台湾有助于中国的进步与稳定，只要维持对等尊严，台湾很乐意跟中国交流合作，增进两岸民众的福祉。不过，他也强调，如果中国交流的前提是“要逼台湾放弃主权”，那将是强人所难。

赖清德还提到，台湾民众可以去比较不同政党所提出的两岸交流主张，无论是提出签订“服贸协议”或是“九二共识”，基本上都是走回头路，只有实力，才有可能确保主权、确保和平。

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