联合报生物战剂新闻 台北司法称会议纪录为伪造文件但不起诉

台湾

联合报今年7月报导行政院曾开会讨论研议生物战剂，撰稿的高姓记者被告发伪造文书等罪。就联合报7月报导政院曾开会讨论研议生物战剂多篇内容，台湾总统府、行政院等发文驳斥，要求更正错误讯息遭到拒绝。北检认为，联合报报导提到的“会议纪录”是伪造的，但涉案记者高男误信为真，无不法犯意，处分不起诉。消息称假造文件不是高男所为，但没有提及假造文件源头。此案或不了了之。

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据中央社今天称，联合报7月间报导，有消息来源指出，美国要求台湾国防部预防医学研究所投资建设新型P4实验室，并由行政院召开秘密会议建立研发病毒能力，开发生物战剂。总统府、国防部、外交部及美方皆发文驳斥。联合报则透过声明表示，有尽查证义务及平衡。

民进党立委参选人谢佩芬、吴峥7月18日到台北地检署，按铃告发撰稿的高姓记者涉嫌刑法业务登载不实及伪造变造公文书罪。

高男侦讯时指出，报导依据的“会议纪录”是认识多年的友人拿给他的，友人过去提供的消息都很正确，让他很信任，基于保护消息来源及新闻伦理，不便透露友人身分。他曾向国防部军事发言人查证生物战剂之事，发言人回复没有要研发。

检察官侦办期间函询行政院秘书长、国防部、卫福部、农业部，证明报导中提到的“会议纪录”是伪造的，且所谓美方要求台湾研发生物战剂，更非事实。

检方指出，高男向国防部发言人查证时，并未将所谓的“会议纪录”翻拍照片传给发言人，未具体询问文件真伪，查证过程难谓充分、周全。

检方表示，高男取得的“会议纪录”，第1页即明载会议主席是前行政院长苏贞昌，且为跨部会会议，依高男长期从事政治记者工作的资历，当可知悉此为行政院层级的会议，但仅向国防部发言人查证，却未向行政院查证文件真伪，高男报导前的查证尚有疏漏。

检方认为，高男主观上信任消息来源所提供文件的正确性才撰写报导，且相关报导中也有平衡刊登政府相关部门的回应，虽然就会议纪录文件真伪的查证有疏失，但难以认定高男主观上有伪造文书的不法犯意，且无实据可认定会议纪录为高男伪造，今天将高男不起诉处分。

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