台网红与女友人画假口罩逛超市 将遭�Q里岛驱逐

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（法新社雅加达30日电） 台湾网红林启晨（Josh Paler Lin）和俄罗斯女性友人日前在印尼�Q里岛拍摄恶搞短片，在脸上画假口罩逛超市，违反当地防疫规定。当局今天表示，将把两人驱逐出境。

林启晨与俄籍女性友人去某家超市时被警卫拦下，因为女方没有戴口罩不得进入，两人接着回车上，俄女用颜料在脸上画口罩，并到超市闯关，竟获警卫放行，成功进入超市，影片流传后引起印尼民众愤怒。

根据�Q里岛的规定，外国人不戴口罩，第1次将开罚100万印尼盾（约新台币1935元），第2次再犯即受到驱逐出境的处分。但当局决定直接将两人赶出国门。

印尼法律和人权部�Q里岛办公室负责人马尼胡鲁克（Jamaruli Manihuruk）说：「我们计划将他们驱逐出境，但必须等有航班飞回他们各自的国家，希望愈快愈好。」

32岁的林启晨在YouTube有340万订阅者，以拍摄恶搞影片走红，他事后已将影片删除，并向大众道歉。

林启晨在Instagram上传影片致歉：「我拍这支影片是为了娱乐大家，因为我是个内容创作者，我的工作就是娱乐大众。然而，我并未意识到我所做的事情，会得到那么多负面评论。」（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP