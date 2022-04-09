史上首批私人太空团升空 每人要价近5500万美元

（法新社华盛顿8日电） 新创公司公理太空（Axiom Space）的4名人员今天搭乘太空船从佛罗里达州发射升空，前往国际太空站（International Space Station），进行首次纯属民间的太空飞航任务。

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美国国家航空暨太空总署（NASA）将这次与公理太空和太空探索科技公司（SpaceX）进行的三方合作誉为朝地球低轨道（Low Earth Orbit）商业化迈出的关键一步，使NASA得以专注在更深入宇宙而比较艰钜的航行任务。

SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）火箭搭载乘龙太空船奋进号（Crew Dragon Endeavour），今天上午11时17分（格林威治时间15时17分）从甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）发射升空，应该会在格林威治时间9日11时45分与太空站对接。

此次公理1号任务（Axiom Mission 1）指挥官是前NASA太空人罗培兹阿里格利亚（Michael Lopez-Alegria），拥有美国和西班牙双重国籍，在先前20年太空人职涯中曾4度参与太空飞航任务，最近一次登上太空站是2007年。

另外3名付费乘客为美国房地产投资人康诺尔（Larry Connor）、加拿大投资人兼慈善家帕西（Mark Pathy）和曾为以色列战斗机飞行员的投资人兼慈善家史蒂布（Eytan Stibbe）。

根据普遍报导，包括在太空站停留8天的太空之行收费为5500万美元（新台币15亿8986万元），太空船返航后将降落在大西洋。

© 2022 AFP