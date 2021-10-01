史嘉蕾乔韩森为分红告迪士尼 和解金传逾11亿

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（法新社洛杉矶30日电） 好莱坞女星史嘉蕾乔韩森与迪士尼今天宣布和解。史嘉蕾乔韩森因「黑寡妇」的票房分红问题，翻脸提告合作多年的迪士尼。匿名消息人士声称，和解金额超过4000万美元。

法新社报导，根据7月在洛杉矶法院提交的诉讼书，36岁的史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）有权从漫威电影「黑寡妇」（Black Widow）获得一定比例的票房收入。史嘉蕾乔韩森是全球片酬最高的女演员之一。

这部超级英雄电影原定去年在大银幕上映，但因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而多次延后，好不容易在今年7月上映，但迪士尼（Disney）也同步透过串流平台Disney+播出这部影片。

史嘉蕾乔韩森指称，这项播映策略违约，使她短少了数百万美元收入。

迪士尼则反驳，这项控诉毫无根据，并嘲笑她「冷酷无视疫情带给全球可怕与长期的影响」。

双方今天表示，已解决彼此歧见，但并未对外透露和解条件。

史嘉蕾乔韩森发表声明说：「我很高兴化解了与迪士尼的分歧。」

她说：「我为双方多年来的合作成果感到无比自豪，并且非常享受与团队的创作关系，我期待未来延续双方合作关系。」

迪士尼影视制作公司（Walt Disney Studios）董事长柏格曼（Alan Bergman）说，他「很高兴」能达成「相互共识」，并期待与史嘉蕾乔韩森在「不久后的一些专案上合作」。

娱乐新闻媒体Deadline引述不具名消息人士说法报导，双方和解金额「超过4000万美元」（约新台币11亿1390万元）。

© 2021 AFP