史瓦帝尼关闭学校 联合国吁尊重儿童权利

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部18日电） 非洲最后一个绝对君主专制国家史瓦帝尼面临民主示威潮，宣布学校无限期停课。联合国秘书长古特瑞斯今天呼吁史瓦帝尼当局，尊重儿童的权利。

古特瑞斯（Antonio Guterres）在声明中表示，他「正密切关注史瓦帝尼发展，其中包括他们在许多学校部署武装维安部队、针对学生抗议行动过度使用武力的报导，以及学校无限期关闭」。

声明中还说，这些发展对儿童和年轻人有「不良」影响，联合国「敦促史瓦帝尼政府确认维安部队的行为，符合包括联合国儿童权利公约（UNCRC）在内的相关国际人权标准」。

古特瑞斯表示，他谴责所有的暴力行为，并敦促各方和媒体不要发布虚假、（含有）仇恨言论，和煽动暴力的言论。

在史瓦帝尼这个过去称为史瓦济兰的非洲内陆小国，学生示威抗议已持续数周，他们罢课要求免费上学，也呼吁终结现任国王恩史瓦帝三世（King Mswati III）政权。

当局表示，学校16日起无限期关闭，该国前一天才因为民主派的游行前往首都，让网路断讯了两个小时。

在这起史瓦帝尼史上最严重的动乱中，警察和抗议民众爆发冲突，至少28人因此丧命。

工会、反对党、学生团体、民营的通勤巴士业者都参与了过去两周来的最新一波抗议活动。

史瓦帝尼的公共运输系统上周末仍旧瘫痪。

现任国王恩史瓦帝三世1986年起掌权，握有该国所有电信公司的股权。

他被批评在全球最贫穷的国家之一过着奢华的生活，也被控扼杀政党。

他指控参与抗议的示威群众，剥夺了儿童的教育（机会）。

© 2021 AFP