史瓦帝尼动乱 联合国吁全面调查违反人权行径

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（法新社日内瓦6日电） 非洲国家史瓦帝尼民众街头抗争期间发生致命暴力，联合国今天示警，呼吁对所有违反人权行径展开独立调查，对象包括史国执法单位。

法新社报导，史瓦帝尼上周街头抗争升温，当局派出维安部队前往镇压。联合国人权办公室表示，有人投诉史国维安部队「动用过度且非必要的武力」。

联合国人权事务高级专员公署发言人史劳塞尔（Liz Throssell）在日内瓦告诉媒体，有人宣称警方使用真枪实弹，她同时强调，有通报直指示威民众趁火打劫、蓄意破坏。

她说：「虽然据报目前情势已缓和，但我们仍担心可能有进一步动乱。」

非洲南部内陆国家史瓦帝尼，旧称史瓦济兰。一名25岁法律系学生据称死于警察之手后，今年5月首度暴发街头示威。

然而，当抗议人士上周升高抗争活动，要求这个非洲最后一个君主专制国家进行政治改革，政府派出军队来驱散人群。

一段未经证实的录影显示，安全部队开始打人。当地公民社会与反对团体声称已经有数十人丧生。

国际特赦组织（Amnesty International）指控史国安全部队行径是「对人权的迎面痛击」，并说至少20 人死亡。

但史国政府则表示，目前为止没有接获官方通报有任何伤亡。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP