史瓦帝尼国王任命新总理 街头再爆抗议示威2死

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（法新社曼吉尼16日电） 史瓦帝尼国王恩史瓦帝三世忽视人民要求民主改革的呼声，今天任命克利奥帕斯（Cleopas Dlamini）接任总理。社会运动参与者说，政府再度镇压抗议活动，造成至少两人丧命。

史瓦帝尼国王恩史瓦帝三世（King Mswati III）宣布，曾任公务人员退休基金执行长的克利奥帕斯将接替已故的戴安柏（Ambrose Dlamini），出任总理。戴安柏去年12月因为感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）病逝。

这是恩史瓦帝三世自国家陷入动乱后首度发表公开演说。

他向聚集于Ludzidzini王宫外的群众说：「我祈祷，我能有一位帮助国家恢复正常、振兴经济的人选。我要向全国宣布，新任总理是克利奥帕斯。」Ludzidzini 王宫位于首都姆巴巴内（Mbabane）以南约20公里处。

在恩史瓦帝三世发表演说前，抗议群众再度走上第2首都曼吉尼（Manzini）街头。社会运动参与者说，警方朝群众开枪，造成至少两人中弹，另逮捕15人。

非洲最后一个君主专制国家史瓦帝尼，上月爆发要求民选总理等改革的暴力示威，警方与抗议群众爆发冲突，造成至少27人丧命，演变成史瓦帝尼史上最严重的骚乱之一。

© 2021 AFP