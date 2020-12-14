史瓦帝尼总理戴安柏 确诊后去世

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（法新社约翰尼斯堡13日电） 台湾非洲友邦史瓦帝尼的政府在声明中表示，总理戴安柏（Ambrose Dlamini）在确诊后，今天于南非的医院过世。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）检测结果呈阳性反应两周后，戴安柏本月1日搬到南非并住进医院。当时副总理马速库（Themba Masuku）表示，戴安柏情况稳定，对于治疗的反应良好。

马速库在声明中表示：「王室已命我将戴安柏总理不幸过世的沉痛消息昭告全国。他在南非的医院接受医疗照护，但于今天下午过世。」马速库并未详细说明戴安柏的死因。

戴安柏曾在11月中宣布他确诊染疫，但他表示自己感觉良好，没有出现症状。

戴安柏是商人出身，也是政治圈的新人。他在2018年10月底获任命为总理，在那之前，他是行动通讯业者MTN Eswatini的执行长。他也曾在银行业工作超过18年，其中包括担任金融业者Eswatini Nedbank Limited的总经理。

史瓦帝尼旧称史瓦济兰（Swaziland），在该国，总理的权力有限，因为现任国王自1986年掌权以来，所有的部长都由他任命，他也同时掌控国会。

总部设在南非的民运组织「史瓦济兰团结网路」（Swaziland Solidarity Network，SSN）曾指控政府赋予总理特殊待遇，让他搬到拥有较好医疗资源的国家。

根据史瓦帝尼的卫生部统计，这个位于非洲南部人口约120万的国家，目前累计有6768人确诊染疫，127人病故。

© 2020 AFP