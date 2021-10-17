史瓦帝尼抗争升高 运输业吁释放挺民主国会议员

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（法新社史瓦帝尼曼吉尼17日电） 非洲最后一个绝对君主专制国史瓦帝尼爆发挺民主示威局势动荡，最新发起的抗争造成境内的大众交通持续停摆。

法新社报导，民营的计程车与通勤巴士业者呼吁，释放挺民主的国会议员，并扬言他们的要求实现之前将持续瘫痪交通。

自上周起停摆的运输迫使当地民众步行往来城镇之间，又因雇员没法上工，公司行号纷纷歇业。

南非运输及相关行业工联（SATAWU）秘书长恩坎布勒（Sticks Nkhambule）表示，经过今天的会商后，客运业者表明，除非恩史瓦帝三世（King Mswati III）同意释放国会议员马布札（Bacede Mabuza）及杜贝（Mthandeni Dube），否则他们不会恢复营运。马布札与杜贝在今年稍早的挺民主抗争期间被捕。

不仅运输业界挺身而出，这个面积不大的非洲内陆国各级学校学生也发动抗争已历时数周，他们罢课并要求免费上学，以及终结恩史瓦帝三世的政权，而当局则下令学校无限期停课。

史瓦帝尼近来爆发史上最严重的动乱之一，在警方与抗议人士冲突之下，至少已有28人丧生，这是截至本月13日的统计。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP