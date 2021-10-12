史瓦帝尼高中生抗议求民主 当局部署军警吓阻

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（法新社史瓦帝尼曼吉尼11日电） 非洲国家史瓦帝尼学生最近群起抗议，要求政治改革；民主运动团体今天表示，当局已经派遣军警部署在各地学校，目的是为吓阻学生的抗议活动。

旧名为史瓦济兰的史瓦帝尼，是非洲最后一个绝对君主专制国家，过去一个月来，高中生群起罢课，采取低调抗议活动。

学生主要诉求释放两位国会议员，两人在今年初推动民主活动期间被捕。

民运组织「史瓦济兰团结网路」（Swaziland Solidarity Network）发言人鲁克勒（Lucky Lukhele）告诉法新社，军队已派驻各地学校，目的是恫吓学生，但学生并未退却。

鲁克勒称，但今天当局加强行动，有17名学生包括一名7岁大孩童，在今天抗议活动中被逮捕。

军方发言人证实了此一军队部署行动。

史瓦帝尼工会联盟（Trade Union Congress of Eswatini）秘书长吉纳（Mduduzi Gina）表示，学生只是诉求政治改革；他警告说，军警入驻学校，将让史瓦帝尼情势更加恶化。

今年6月，公民与反对派团体在旧都曼吉尼（Manzini）和首都姆巴巴内（Mbabane）发动示威，洗劫店家和他人财产，国王恩史瓦帝三世（King Mswati III）名下一些财产也受害。

这场史瓦帝尼史上最严重的动乱之一，在警方与抗议人士冲突之下，至少有27人丧生。

© 2021 AFP