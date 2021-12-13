史蒂芬史匹柏加持 西城故事荣登北美票房冠军

（法新社洛杉矶12日电） 美国大导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的「西城故事」（West Side Story），10日至12日大银幕首映周末期间海捞约1050万美元，登上北美冠军。

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上星期冠军、迪士尼动画音乐奇幻片「魔法满屋」（Encanto）下滑一个名次来到第2，进帐940万美元，3星期累计票房来到7130万美元。

排名第3的是索尼出品的「魔鬼克星 未来世」（Ghostbusters: Afterlife），收入710万美元。

英国大导演雷利史考特（Ridley Scott）最新犯罪剧情片「Gucci：豪门谋杀案」（House of Gucci）以410万美元位居第4；迪士尼/漫威超级英雄片「永恒族」（Eternals）有310万美元表现，排第5。

收入第6至第10名的电影依序为：「恶灵古堡首部曲：拉昆市」（Resident Evil: Welcome to Raccoon City），170万美元；「大红狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），130万美元；「与选民共度圣诞节：信使」（Christmas with the Chosen: The Messengers），130万美元；「沙丘」（Dune），85.7万美元；「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），85万美元。

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