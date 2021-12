史蒂芬史匹柏加持 西城故事荣登北美票房冠军

(法新社洛杉矶12日电) 美国大导演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)的「西城故事」(West Side Story),10日至12日大银幕首映周末期间海捞约1050万美元,登上北美冠军。

广告 继续浏览后续

上星期冠军、迪士尼动画音乐奇幻片「魔法满屋」(Encanto)下滑一个名次来到第2,进帐940万美元,3星期累计票房来到7130万美元。

排名第3的是索尼出品的「魔鬼克星 未来世」(Ghostbusters: Afterlife),收入710万美元。

英国大导演雷利史考特(Ridley Scott)最新犯罪剧情片「Gucci:豪门谋杀案」(House of Gucci)以410万美元位居第4;迪士尼/漫威超级英雄片「永恒族」(Eternals)有310万美元表现,排第5。

收入第6至第10名的电影依序为:「恶灵古堡首部曲:拉昆市」(Resident Evil: Welcome to Raccoon City),170万美元;「大红狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog),130万美元;「与选民共度圣诞节:信使」(Christmas with the Chosen: The Messengers),130万美元;「沙丘」(Dune),85.7万美元;「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),85万美元。

© 2021 AFP