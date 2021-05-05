叶伦升息说吓坏投资人 亚股收盘跌多涨少

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（法新社香港5日电） 美国财政部长叶伦暗示，若拜登政府支出措施推升通货膨胀，加上经济成长强劲，联邦准备理事会（Fed）恐需升息，美国股市昨天第一时间闻讯重挫，亚洲股市今天收盘也跌多涨少。

叶伦（Janet Yellen）在与美国「大西洋月刊」（The Atlantic）预录的访谈中表示，若美国总统拜登（Joe Biden）提出总规模4兆多美元的最新政府支出法案生效，且美国经济热度上升，恐怕将需要「稍微」升息以缓和通膨。

叶伦这番言论，似乎脱离美国高层官员树立的统一阵线。这个阵线原本是要安抚投资人，让他们相信联准会的超级宽松货币政策将持续实施，直到美国经济复苏步伐相当稳健。

叶伦的发言传出，打乱华尔街股市，三大指数旋即应声重挫，以科技股为主的那斯达克指数领跌，因科技企业较易受利率上升影响。

不过叶伦随后澄清，她并非预测或暗示联准会会升息。美股标普500指数收盘应声跌幅缩小，道琼指数更翻红小涨作收，但那斯达克指数终场仍明显挫低。

尽管如此，分析师依旧预期，联准会的宽松货币政策将维持一段时间。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia ）的曼第（Kim Mundy）指出，叶伦并未提及具体的升息时间表，她澄清时也说未建议联准会升息。「我们预期在经济数据改善下，（联准会）仍将非常有耐心。」

香港、台北和威灵顿股市今天收盘全下跌0.5%，新加坡股市也因当地2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温而收挫0.8%，马尼拉、曼谷和吉隆坡股市同样收黑。

不过，雪梨、雅加达和孟买股市今天收盘上涨。上海、东京和首尔股市则因假日休市。

© 2021 AFP