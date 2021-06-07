叶伦升息说和G7全球企业税影响 亚股走势不一

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（法新社香港7日电） 亚洲股市今天走势不一，投资人还在思量美国财政部长叶伦关于利率的一番谈话，以及评估七大工业国（G7）针对科技巨擘祭出全球最低企业税计画可能造成的冲击。

叶伦（Janet Yellen）告彭博新闻，即使会触发通膨，导致升息，拜登总统应该还是要推进他的4兆美元经济复苏计画。

尽管对全球复苏和疫苗注射计画的乐观心理带动股市涨势，市场仍担心复苏引发通膨，然后回过头来迫使央行升息。

叶伦表示，拜登大规模振兴经济计画引发的任何通膨都会是暂时性的，而且升息实际上是正面的。

叶伦告诉彭博新闻：「倘若我们最后出现略高的利率环境，从社会的观点和从联准会的观点来说，实际上是加分的。」

叶伦说：「我们一直在和过低的通膨奋战，而且现在这么低的利率已经有10年了。」她还说，希望通膨和利率早日返回正常水准。

叶伦是在参加完伦敦举行的G7财长会议返国时发表上述评论。G7财长会议也达成协议，支持美国提出对科技和跨国企业课徵最低门槛15%的全球性企业税。

美国最新公布温和的就业报告，缓解经济扩张恐迫使联准会缩减刺激措施的疑虑，华尔街三大指数都收高，

不过，今天的亚洲股市并未感染到这些乐观气氛，区域股市走势不一。

日股日经指数收盘上涨0.3%，来到29019.24点；港股恒生指数收跌0.5%，来到28787.28点；上海综合股价指数收盘上涨0.2%，来到3599.54点。

至于亚洲其他股市，澳洲股市收跌0.2%；台北股市挫0.4%；韩国股市涨0.4%。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP