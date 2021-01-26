叶伦成美国首位女财长 将力推1.9兆美元纾困案

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦参议院今天以84 票赞成、15票反对的极大票数差距，通过叶伦（Janet Yellen）出任财政部长的任命案，叶伦成为美国首位女财长。

这不是叶伦第一次成为女性先驱者，她在2014年到2018年成为首位担任联邦准备理事会（Fed）主席的女性，也曾领导白宫经济顾问委员会（White House Council of Economic Advisers）。

在新政府刚上任的前几周，她身为财长的角色将至关重要，她将担任与国会协调的关键人物，让拜登总统推出的1.9兆美元纾困案得以获得批准，协助美国经济从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中复苏。

叶伦也将参与执行贸易规定，并在前总统川普与多国大打贸易战后，与他国修复关系。

但在最受争议的美中关系上，叶伦上周承诺将动用所有可用工具，解决「中国滥用不公平与不合法行为」破坏美国经济的问题。

叶伦说，北京一直以非法补贴、倾销产品、窃取智慧财产和对美国货物竖立壁垒等一系列政策「伤害美国企业」。

叶伦也认为，「中国显然是我们最重要的战略竞争对手」，但跟川普不同的是，她强调在对抗这项挑战上「与我们的盟邦合作」极为重要。

© 2021 AFP