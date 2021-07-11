叶伦担忧 变种病毒扩散恐影响经济复苏

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（法新社威尼斯11日电） 美国财政部长叶伦今天表示，她「非常担心」2019冠状病毒疾病（COVID-19）的新变异株可能为全球经济在疫情后复苏带来风险。

叶伦（Janet Yellen）在义大利威尼斯出席20国集团（G20）会议，会后她告诉记者：「我们非常担心Delta和其他变异病毒可能扩散，并威胁到经济复苏。」

叶伦还表示：「目前全球经济相互连结，世界上任何地区发生的事，也会影响到所有其他国家。」

G20各国财政部长昨晚发表最后声明，警告新变种病毒扩散为经济复苏带来「走下坡风险」，以及各国疫苗接种进度不一的相关危险。

叶伦说：「我们了解到携手努力加快疫苗接种速度的重要性，并立下目标，盼明年能让全球70%人口获得接种。」

叶伦并指出，在资助开发中国家购买疫苗方面，各方「已做了许多努力」；但为了因应世界各地疫情爆发，全球有必要「做得更多及采取更有效行动」，例如推广疗法和配发保护装备。

G20各国代表9日听取特别委任的专家小组报告，专家表示，为了替下一波疫情做准备及尝试避免再度爆发疫情，全球必须投入更大量资金，未来5年间至少要达750亿美元（约新台币2兆1000亿元）。

叶伦说：「我们虽然聚焦在中期和长期...但我们确实意识到，短期内我们也有必要做得更多。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP