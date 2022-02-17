叶伦：中国需更积极参与G20债务减免计画

（法新社华盛顿16日电） 美国财政部长叶伦今天表示，中国需要有更多作为，加速全球对穷国提供债务减免的努力。疫情期间，这些国家增加了借贷。

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叶伦接受法新社访问时坦承，20国集团（G20）协助举债国的计画「尚未快速执行」，美国希望看到中国「更积极参与」。 叶伦明天与后天将透过视讯参加雅加达主办的G20财长和央行总裁会议，主要讨论对于开发中国家经济前景的关切。 在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间，20国集团实施「债务暂缓偿还倡议」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），来协助大量举债以因应卫生与经济双重危机的国家，但这项计画已于去年12月结束。

20国集团去年通过旨在提供大型债务重整途径的「共同框架」（Common Framework）计画，但仍受到不确定性影响，而且只有查德、衣索比亚和尚比亚3个国家要求根据其条件展开谈判。

叶伦说，中国等国虽「同意参与计画」，但「我们绝对需要比以往更加紧脚步…透过这个共同架构促成更快速有效的债务减免」。

她说，20国集团财长本周也会持续努力制定策略，协助他国对付疫情，「这仍是世上许多地区的棘手问题」。

© 2022 AFP