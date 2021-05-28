叶伦：拜登6兆美元支出案 国债将攀新高仍可负担

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（法新社华盛顿27日电） 美国财政部长叶伦今天表示，总统拜登即将提出的支出计画，会让已处历史高峰的国债再推向更高点，但不会超出国家财力范围。

美国媒体引述内部文件与熟悉内情人士指出，总统拜登（Joe Biden'）明天将公布一项6兆美元支出方案，内容大多是他已宣布的计画，包括近2兆美元基础建设支出，以及1.6兆美元教育与劳动力改革费用。

叶伦在联邦众议院拨款委员会（House Appropriations Committee）监督听证会中，并未说明预算细节，但承认在此方案下，美国债务占GDP比率估计会比2020年的100.1%「攀升更高些」。

不过，叶伦表示，在平均通货膨胀和美国公债殖利率都低的情况下，美国负担得起这些债务。

她说：「至少在明天提出的计画案范围下，仍然负担得起债务，也在历史规范之下，我认为支出方案必须维持这样方式。」

拜登已表示，政府必须庞大支出，这不但有助美国经济从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中复苏，也提高美国对抗他国的竞争力。

根据报导，依拜登的支出计画，美国债务占GDP比率将在2027年达到116%。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP