叶伦：美国恐成为洗钱最佳处所

（法新社华盛顿9日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，虽然一些小国被视为是藏匿黑钱或洗钱的主要避风港，但其实「有无数的非法资金」最终都进入美国金融体系中。

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叶伦在「民主峰会」（Summit on Democracy）演讲指出：「现在有个说法，说藏匿不法利得和洗钱的最佳处所，事实上是在美国。」

一般认为，瑞士或开曼群岛（Cayman Islands）长期以来是各国监管机关查缉藏匿现金的重点所在。

但叶伦挑战此一看法，她表示，大家都说贪腐或非法活动所得只送到那些「有着松散和秘密金融法历史的国家」，事实上这些钱可能改而「经过或落脚在我们的市场中。」

叶伦强调，总统拜登政府本周提出反贪腐策略，包括拟定规则揭露空壳公司负责人与房地产所有人。

叶伦说：「美国有太多的金融黑暗处，为腐败提供掩护，我们必须聚焦在他们身上。」

她提到，美国有些州允许设立空壳公司，且不必揭露谁是真正的公司负责人。

美财政部本周根据国会去年通过的「企业透明法」（Corporate Transparency Act）提出施行细则，要针对这些大部分企业「受益」的负责人建立资料库，这些资讯可供执法部门和税捐稽徵人员使用。

类似法规将适用于房地产交易，叶伦说：「因为许多贪污者可将钱藏在迈阿密或纽约中央公园的摩天大楼中」，她称这是「81楼的自助洗钱店」。

叶伦说，这个「金融炼金术...正嘲讽我们自由且公平的制度。」

她也警示美国「破碎的税赋体制」也藏污纳垢，实际上让这国家高所得者和大企业能够逃漏税。

© 2021 AFP