叶门冲突升温 联合国秘书长谴责并吁克制

（法新社纽约联合国总部26日电） 叶门叛军「青年运动」和沙乌地阿拉伯为首的联军最近交相攻击，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天予以谴责，并呼吁各方在长达7年的战争中相互节制。

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联合国秘书长发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天声明表示：「秘书长强烈谴责最近在叶门的冲突升高。」

叶门叛军最近一波攻击，包括25日攻击一座炼油厂引发大火，而吉达（Jeddah）世界一级方程式赛车赛道就在附近，当时电视正在转播练习赛。

今天稍早，沙乌地为首的联军对叶门首都沙那（Sanaa）和港市荷台达（Hodeida）发动空袭作为回应；荷台达是国际人道援助的主要入口。联合国声明说，对沙那的攻击，据报造成8名平民丧生。

伊朗撑腰的「青年运动」团体（Huthis）2014年夺下沙那后，沙乌地为首的联军便介入，支持叶门政府对抗叛军。这场战争将满7周年，如今双方再度交火。

今天稍早，青年运动宣称和沙乌地联军停战3天，而「永久」休兵则悬而待决。法新社报导，沙乌地方面尚未有即时回应。

杜里雅克表示，秘书长古特瑞斯重申「呼吁各方展现最大的节制力」，并且应紧急达成协议以终结战争。

联合国声明也指出，联军攻击在叶门摧毁了数艘满载爆裂物的船只，也损毁了联合国职员在沙那的住处。

今天有数千民众在叶门首都游行、谴责战争。联合国表示，这场战争直接或间接地夺走数十万条人命，并让数以百万计的人濒于饥荒边缘。

© 2022 AFP