叶门北部战略城市马里卜争夺战复炽 酿47死

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（法新社杜拜19日电） 军方消息人士今天表示，政府军和青年运动（Huthi）叛军为争夺叶门北部战略城市马里卜（Marib）掌控权的战斗复炽，造成双方47人死亡，包括政府军有16人阵亡。

获伊朗支持的青年运动叛军正寻求夺取马里卜及其周边油田的掌控权，当地是叶门政府在北部的最后堡垒。历时6年内战已让叶门深陷人道危机。

为促使叶门达成停火协议的各种外交努力一直密集展开，与此同时马里卜激烈争夺战持续进行，激烈交战已导致双方阵营数千人死亡。

但停火协议遥遥无期，经过一个月平静期后，战斗又复炽。

获国际承认的叶门政府消息人士告诉法新社，政府军有16人阵亡，包括6名军官。叛军阵营鲜少发布他们的伤亡。

其中一位消息人士告诉法新社，青年运动叛军「在多个战线发动攻击，试图挺进，但大部分都被击退。」

消息来源又说，支持政府军的沙乌地领导联军，对叛军据点发动空袭。

青年运动透过旗下马西拉电视台（Al Masirah）表示，联军也对马里卜省不同地区进行17次空袭。

在此之前，联合国、美国和区域国家致力推动的叶门停火外交努力，遭逢挫败。

即将卸任的联合国叶门特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）15日告诉联合国安全理事会，他自身过去3 年来致力终结叶门战争的各种努力「徒劳无功」。

© 2021 AFP