叶门叛军宣称空袭沙国首都 威胁发动更多攻击

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（法新社叶门首都沙那28日电） 获得伊朗支持的叶门叛军「青年运动」，今天宣称昨夜锁定沙乌地阿拉伯首都利雅德和其他区域进行空袭，并威胁会发动更多攻击。稍早沙国当局已宣布成功挡下飞弹攻击。

根据青年运动（Huthi）的马西拉电视台（Al-Masirah），青年运动发言人沙瑞（Yahya al-Saree ）表示：「这次行动以一枚弹道飞弹和15架无人机进行，锁定敌方首都利雅德（Riyadh）的敏感区域。」

「只要对我国的侵略和包围持续下去，我方会继续、且将扩大行动。」

利雅德昨天遭多起爆炸巨响撼动。沙乌地阿拉伯领导的军事联盟表示，他们阻止了青年运动所发动的飞弹攻击。飞弹碎片如下雨般落在民宅上。

沙国领导的军事联盟还说，他们拦截6架锁定沙国的青年运动无人机，这些无人机的目标包括南部城市海米斯穆谢特（Khamis Mushait）和吉赞（Jizan）。

青年运动叛军现正加强攻势，试图夺下沙国支持的叶门政府在叶门北部的最后堡垒马里卜（Marib）。与此同时，青年运动也加强攻击邻近叶门的沙乌地阿拉伯。

青年运动经常空袭沙乌地阿拉伯南部地区，过去也曾以飞弹和无人机攻击利雅德。

© 2021 AFP