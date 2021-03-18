叶门叛军开条件：停火可以 但先解除封锁

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（法新社杜拜18日电） 联合国呼吁叶门内战立即停火，但叛军「青年运动」发言人说，沙乌地阿拉伯为首的联军必须先解除对叶门实施的封锁，才可能达成停火协议。

伊朗支持的叛军青年运动（Houthi）2014年攻陷首都沙那（Sanaa），此后与叶门政府军交战至今。

以沙乌地阿拉伯为首的联军隔年介入叶门内战，并实施海空封锁，以防叛军自伊朗走私军火，不过德黑兰方面矢口否认前述情事。

联合国与人权团体表示，实施封锁阻碍基本生活所需物资与援助运入，使得数以百万计仰赖外援续命的叶门百姓处于岌岌可危险境。

青年运动发言人阿布杜萨兰（Mohammed Abdulsalam）接受半岛电视台（Al Jazeera）访问表示：「大家要求我们全面停火…但首阶段应开放港口与机场，然后进入停止飞弹与无人机空袭的战略停火进程，当港口与机场开放，我们就可以谈判了。」

为了结束叶门内战，美国正重新努力，不再支持沙乌地联军在叶门发动的攻势，消息来源告诉法新社，美国的叶门特使兰德金（Timothy Lenderking）上月曾在阿曼与青年运动的代表面对面会晤。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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