叶门叛军炸弹无人机坠毁沙国校园

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（法新社利雅德13日电） 沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，叶门叛军组织青年运动（Huthi）一架装载有炸弹的无人机，今天坠毁在沙国学校，所幸无伤亡传出，但重创交战双方停火的努力。

国营媒体沙乌地新闻社引述民防有关单位的话说，事发在沙国南部阿西尔省（Asir），目前尚未传出有人员伤亡。

沙乌地新闻社发出的照片中，可看见遭损毁的建物屋顶，及看似是无人机的残骸。

3天前，沙乌地阿拉伯领导的联军才说，联军已停止在叶门攻击有伊朗撑腰的青年运动，以为和平解决方案铺路。

但言犹在耳，叶门官媒就报导，北部城市马里卜（Marib）遭受攻击，造成至少8名平民丧生，另有27人受伤。

青年运动多个月来不断发动攻势，欲夺下马里卜和其周遭的油田，也就是获国际承认的叶门政府在北部掌控的最后几个主要区域之一。

青年运动2015年3月将国际承认的叶门政府从首都沙那（Sanaa）赶下台后，沙乌地阿拉伯领导的联盟介入叶门，这场冲突普遍被视为沙乌地阿拉伯和伊朗两强之间的代理人战争。

本月稍早，阿曼官员据说曾造访沙那，试图说服青年运动接受停火协议。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP