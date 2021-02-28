叶门叛军青年运动射飞弹袭利雅德 遭沙国拦截

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（法新社利雅德27日电） 多起爆炸巨响今天撼动沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh），沙国领导的军事联盟同时表示，他们阻止了叶门叛军「青年运动」所发动的飞弹攻击。飞弹碎片如下雨般落在民宅上。

伊朗支持的青年运动（Huthis）叛军正加强攻势，试图夺下沙国支持的叶门政府在叶门北部的最后堡垒马里卜（Marib）。与此同时，青年运动也加强攻击邻近叶门的沙乌地阿拉伯。

根据官方沙乌地新闻社（SPA），沙国领导的联盟表示，他们拦下青年运动一枚锁定利雅德的弹道飞弹。

国营的新闻频道电视台（Al-Ekhbariya）报导，飞弹碎片四散在利雅德数个区域，造成至少一间民宅受损，但未传人员伤亡。

法新社驻利雅德记者回报听见多起爆炸巨响。国营电视台画面显示，飞弹遭拦截后，一道闪光照亮夜空。

沙国领导的军事联盟还说，他们拦截6架锁定沙国的青年运动无人机，这些无人机的目标包括南部城市海米斯穆谢特（Khamis Mushait）和吉赞（Jizan）。

青年运动未立即宣称发动任何攻击。但他们经常空袭沙乌地阿拉伯南部地区，过去也曾以飞弹和无人机攻击利雅德。

沙乌地阿拉伯遇袭之际，利雅德郊区正在举办电动方程式锦标赛（Formula E Championship）。国营媒体报导，沙国实质领导人王储穆罕默德．沙尔曼亲王（Mohammed bin Salman）在活动中现身。

© 2021 AFP