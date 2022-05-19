叶门外海船只惊传遭攻击 英国海事当局调查中

（法新社伦敦19日电） 英国海事贸易行动办公室（United Kingdom Maritime Trade Operations）今天表示，正在调查一艘船只据报在叶门外海遭到攻击的事件。

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法新社报导，英国海事贸易行动办公室指出，通报的攻击事件发生在青年运动（Huthi）叛军控制的红海（Red Sea）港口荷台达（Hodeida）西南外海34海里处，「目前正进行调查中」。

英国海事贸易行动办公室参与打击海盗行动，隶属于英国皇家海军（Royal Navy）。

路透社报导，英国海事安全公司Ambrey Intelligence表示，这起事件涉及一艘帆船，帆船成功逃过数艘小艇乘员的登船企图，据报这艘帆船的船员都平安无事。

Ambrey Intelligence还提到，这艘帆船「可能悬挂香港旗帜」，但并未透露更多细节。

由于伊朗支持的青年运动叛军与沙乌地阿拉伯支持的叶门政府军之间进行内战，叶门正陷入毁灭性的人道危机中。

联合国（United Nations）估计，有超过15万人在叶门内战中丧命，另有数百万人流离失所。

© 2022 AFP