叶门饱受战事摧残 疫情和资金短缺加重饥荒

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（法新社叶门首都沙那3日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情和资金短缺恐掀起一场人道主义完美风暴。联合国今天表示，饱受冲突蹂躏的叶门境内营养不良程度已达破纪录程度。

联合国世界粮食计划署（WFP）警告，叶门境内面临国内史上第2严重「粮食不安全」状况的人数，将在明年上半年从360万人增加到500万人。

叶门从2014年起陷入获伊朗撑腰的青年运动（Huthi）叛军与沙乌地阿拉伯为首军事联盟支持政府间的战争中，面临全球最严重的人道危机。

世界粮食计划署发布声明表示：「已经再度出现一些类似饥荒的情况，这是两年来首见。」该机构也表示，防止饥荒的机会日趋渺茫。

声明指出，遭遇这种灾难性粮食不安全情况的人数，恐于明年1月到6月间从目前的1万6500人增至4万7000人。世界粮食计划署执行主任毕斯利（David Beasley）表示：「这令人震惊的数字必须唤醒全世界。」

他还说：「叶门濒临饥荒，我们绝对不能背弃现在有迫切需求的数百万个家庭。」

根据粮食安全阶段综合分类（Integrated FoodSecurity Phase Classification）分级，叶门首都沙那（Sanaa）以北、总人口2万人的焦夫省（Al-Jawf）有1万人估计将生活在类似饥荒的情况中。

© 2020 AFP