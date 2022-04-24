叶门首都沙那6年来首个商业航班延后

（法新社沙那24日电） 叶门国家航空公司今天表示，由于无法从沙乌地阿拉伯率领的联军取得许可，从叛军占据的首都沙那（Sanaa）飞出的商业航班必须无限期延后，这原本会是6年来第1个商业航班。

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法新社报导，沙那机场原定今天上午重启商业航班，让人重新燃起这个战争频仍国家能够恢复部分运作的希望。

沙乌地阿拉伯为首军事联盟支持的叶门政府，与伊朗撑腰的「青年运动」（Houthi）叛军交战已经7年，造成数以十万计人民丧命，数百万人处于饥荒边缘。

叶门国家航空公司叶门航空（Yemenia）今天原本要将亟需医疗救治的乘客从沙那载往约旦首都安曼（Amman），这是4月初生效的2个月停火协议的一环。

但飞机起飞前数小时，叶门航空却在脸书上说「尚未取得营运许可」，对各界期待已久的航班「无法飞行」，叶门航空「向旅客致上最深的歉意」，希望「不久的将来能克服所有问题」。

1名乘客告诉法新社，接到叶门航空打来的电话，跟他说不要来机场。

叶门航空1位经理告诉法新社，「没拿到联军核发的许可」。

掌控叶门空域的联军目前没有回覆记者询问。

青年运动2014年接管沙那之后，促使沙国领导的军事联盟发动干预，以支持叶门政府。联合国说，这场战争造成了世界上最惨重的人道危机。

© 2022 AFP