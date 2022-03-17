吁团结度过西方经济闪击战 俄总统将援助人民与企业

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯总统蒲亭今天称俄军在乌克兰的军事行动「成功」展开，承诺将向俄罗斯平民百姓与国内企业提供财务援助，呼吁全国团结克服西方的「经济闪击战」。

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蒲亭（Vladimir Putin）慷慨激昂地捍卫他在乌克兰发动的军事行动，称他的战术「完全合情合理」，他别无选择，只能出兵乌克兰。

在电视转播的政府会议上，蒲亭号召俄罗斯人「动员起来」，克服与俄罗斯因遭大规模制裁而衍生的种种困境。

蒲亭承认：「没错，现在对我们而言并不容易。但这场针对俄罗斯的经济闪击战（economic blitzkrieg）已经失败了。」

他宣布「将在不久的未来调高所有社会福利金」，称俄罗斯经济拥有「解决长期困难的所有必要资源」。

长年执政的蒲亭说：「当前的局势当然构成考验。我确定我们将能带着尊严、透过努力通过考验，克服种种困难。」

他也试图安抚俄罗斯私人企业，称它们在「克服当前问题上扮演着关键角色」。

俄罗斯经济主要是由国家主宰，蒲亭承诺「最大限度的创业自主性」，命令政府「移除行政障碍」。

蒲亭说，西方制裁「只有一个目标：摧毁俄罗斯」。

他将西方排山倒海的制裁行动比喻成法西斯分子的反犹暴力行为。他说：「西方卸下文明面具，秀出好战作为，让人不得不联想到（纳粹）反犹屠杀之举」。

蒲亭声称西方试图分化俄罗斯社会，谴责「思想」偏向西方的「第5纵队」（fifth column，意指内奸）。

他说：「俄罗斯人民总能区分谁是真正的爱国者、谁是卖国贼，要像吐出不小心飞进嘴里的苍蝇一样，把叛国者揪出。」

此外，蒲亭称俄军在乌克兰的行动进行得很「成功」。他说：「我们不会让乌克兰成为对俄发动侵略行动的跳板。」

他声称西方领袖「没有给他以和平方式解决事情的选择」。

西方领袖先前已警告，若俄罗斯出兵乌克兰将遭致大规模制裁，俄国经济会因此连月受创。尽管如此，蒲亭2月24日仍挥军入侵乌克兰。

© 2022 AFP