吁外交杯葛北京冬奥 裴洛西：各国元首不应出席

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（法新社华盛顿18日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天呼吁，由于中国侵犯人权，美国应从外交上杯葛2022年北京冬季奥运会。

民主党籍的裴洛西在蓝托斯人权委员会（Tom Lantos Human Rights Commission）与国会及行政部门中国问题委员会（Congressional-Executive Commission on China, CECC）联合听证会上表示：「我们不能这样下去，就好像奥运会给中国办没错一样。」

「很遗憾，因为中国会继续压迫所有政治异议分子，我们现在才会在这里」，她还说，美国有义务「挺身而出，反对中国的人权侵害行为」。

「如果这场奥运会真的举行了，我们就从外交上杯葛。我不知道这可不可能，因为我们没有成功过」，但「我们不要派元首到中国，不要让中国政府有面子」。

「在中国种族灭绝持续之际，政府元首到中国，坐在座位上的时候，会让人不禁想问：『你们有什么道德权力谈论世上任何地方的人权？』」

这场联合听证会也听到社运人士谴责中国对待国内维吾尔人的方式，以及在香港的政治镇压。

香港民主委员会（Hong Kong Democracy Council, HKDC）执行总监朱牧民（Samuel Chu）表示：「主办奥运已成专制政府洗白罪行、提升国际形象、巩固同盟最好的、公认的解决方法。」

「（国际奥林匹克委员会）必须做他们过去没做，且拒绝去做的事情，也就是无限期禁止中国参与和主办所有大型运动赛事。」

© 2021 AFP