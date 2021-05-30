吁美停止援助以色列 逾千人华府示威挺巴勒斯坦

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（法新社华盛顿29日电） 逾1000名民众今天聚集在华府示威，表达对巴勒斯坦人的支持，并呼吁美国政府停止援助以色列。

以色列和巴勒斯坦伊斯兰运动组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）激烈冲突11天后，至今维持停火状态。这些群众聚在林肯纪念堂（Lincoln Memorial）的台阶上抗议以色列攻击。

示威群众有许多人拿着红、白、绿、黑的巴勒斯坦旗帜，其中华盛顿的39岁律师希尔弥（Sharif Silmi）说：「我们想向美国政府传达一个明确的讯息，那就是（美国）支持以色列而不会遭反弹的日字过去了。」

希尔弥说：「我们会挺身对抗任何继续提供以色列武器的政治人物，我们会抵制他们，我们会用选票反对他们，我们会资助他们的对手，直到我们用选票让他们下台为止。」

住在华府附近维吉尼亚州的一名妇女表示，美国的舆论正转向支持巴勒斯坦。

她说，关于巴勒斯坦寻求建立主权国家一事，美国舆情正发生「巨大的改变」。

这名43岁的家庭主妇在阿拉伯联合大公国长大，约20年前搬到美国，她说：「我们只是希望全世界意识到，我们都是人，我们不是恐怖分子。」

希尔弥坚称，以色列对巴勒斯坦人的做法，如今在美国普遭反对。他也将这比作曾在南非实行的种族隔离制度。

希尔弥说：「人们如今已经觉醒，且我们正在抵制这样的事。不论是年轻的犹太人、穆斯林、非裔人士、白人，都有世代转变的现象。人们正努力跨越族裔、种族的藩篱，为巴勒斯坦人的改变、自由、解放努力。」

© 2021 AFP