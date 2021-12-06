各国政府协助避免疫情冲击 全球军火商获利成长

（法新社斯德哥尔摩6日电） 根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天公布的报告，全球前几大武器制造商多半避开COVID-19疫情造成的经济低迷，去年连续第6年获利成长。

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根据SIPRI报告，世界各国政府在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间持续军购，部分国家也通过相关措施，协助他们的大型武器公司。

整体来说，尽管全球经济萎缩3%以上，100大武器公司2019年获利成长1.3%，来到5310亿美元创新高。

前5大企业都是来自美国，洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Corp.）以582亿美元业绩稳居榜首，最畅销的产品包括F-35战机和各式飞弹。

英国航太系统公司（BAE Systems）排名第6，是欧洲排名最高的企业；紧接在后的是3家中国集团。

在最大生产国中，只有法国和俄罗斯的公司去年业绩下滑。

SIPRI在武器公司年度评估报告中说：「军火商大多受到政府持续对军事用品和服务的需求所保护。」

总部位于瑞典的SIPRI表示，这些公司受益于各国为经济注入大量现金，以及推出具体措施协助军火商，例如加速付款或安排订单进度。

由于军事合约通常横跨数年，企业得以在这场公卫危机爆发之前获利。

报告说：「然而，尽管种种因素，全球武器制造并非完全不受疫情影响。」

报告强调获利成长率在2019年至2020年大幅放缓，并指出为遏阻病毒传播而采取的措施影响了武器业供应链，如同其他经济产业面临的状况。

© 2021 AFP