吉尔吉斯塔吉克交火 去年曾爆边境冲突

（法新社吉尔吉斯首都比许凯克27日电） 中亚国家吉尔吉斯与邻邦塔吉克爆发暴力事件，吉尔吉斯今天指控塔吉克朝他们的军队开火。这两国去年就在存有争议的边界上发生冲突，当时共有数十人死亡。

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吉尔吉斯当局发布声明表示，两国边防单位交火，塔吉克方面使用迫击炮和榴弹发射器。

这份声明并形容，目前边界局势「紧张」。在今天稍早另一起事件中，塔吉克国民封锁连通吉国两座城市、但须经过塔吉克国土的道路。

声明指出，经两国边务机关协商后，道路随后重新开放，「但因塔吉克方面朝（吉尔吉斯）边防单位使用武器和开火，局势恶化」。

塔吉克是个封闭的威权国家，目前未立即就现况置评，一般也极少就边界冲突发布声明。不过塔吉克新闻网站「亚洲+」（Asia-plus）证实发生冲突，并引述一名塔吉克村民指出，是吉国军人先开火。

塔吉克与吉尔吉斯的国界长约970公里，其中近半未经两国确定。

由俄罗斯主导的军事联盟「集体安全公约组织」（CSTO）今天表示，秘书长扎西（Stanislav Zas）已与塔吉克和吉尔吉斯军事官员会谈，盼组织内的两成员国能停止冲突。

© 2022 AFP