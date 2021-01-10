吉尔吉斯总统大选 民粹主义候选人可望轻松胜出

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（法新社吉尔吉斯首都比许凯克10日电） 前苏联加盟共和国吉尔吉斯今天举行去年深陷政治危机以来的首场选举，从监狱获释的民粹主义候选人贾帕洛夫可望在总统大选中轻松胜出。

贾帕洛夫（Sadyr Japarov）从监狱到总统大选领头羊之路，是这个中亚国家政治命运剧烈改变的典型范例。和独裁的邻国相较，吉尔吉斯的政局不仅更变化莫测，也更加多元。

52岁的贾帕洛夫在去年10月暴动期间成为代理总统，如今批评者却担心，他的胜选，会让吉尔吉斯走向前苏联地区普遍的强人政治。

选民今天上午8时（台北时间上午10时）开始进入投票所，晚间8时（台北时间晚间10时）投票所关闭后，预料随即就会有初步结果出炉。

在首都比许凯克（Bishkek）的投票所，许多选民都说打算投给贾帕洛夫。69岁的巴夫洛瓦（Vera Pavlova）表示：「他打包票要提高薪水、退休金。」

巴夫洛瓦坦承对其他候选人所知不多：「根本没看过他们的海报，只看到贾帕洛夫的。」

除了选出新总统，吉尔吉斯人也将在内阁制和总统制之间做出抉择，而贾帕洛夫支持总统拥有更大权力。

© 2021 AFP