同受俄军摧残 叙利亚人动员与乌克兰分享经验

（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚11日电） 叙利亚人正动员起来，跟乌克兰人分享他们多年来在俄罗斯军队参与的战争中艰苦汲取到的知识，包括如何在炮火下求生、协助难民、因应化武攻击等。

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乌克兰人和叙利亚人的国家都遭俄罗斯军队蹂躏，两国人民寻求责任归属之际，彼此之间也产生了独特的情谊。

叙利亚2011年爆发内战，总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权原本看似不保，直到俄军4年后介入逆转战局，让阿塞德占了上风。

正式名称为「叙利亚民防队」（Syria Civil Defence）的「白盔」（White Helmets）负责人沙雷（Raed al-Saleh）说：「从我们在叙利亚的经验，我们或许是最了解乌克兰人民痛苦的人。」

「叙利亚人捱过炮袭、杀戮、流离失所，这些都是俄国部队加诸在他们身上的。」

他告诉法新社：「时空或许有变，但被害人是一样的，都是平民；凶手也是一样的，都是俄国政权。」

叙利亚战争夺走超过50万条性命，期间白盔扛起应急人员之责，在反抗军占领的地区中，救出住家被俄国和阿塞德军队轰成废墟的数千名民众。

乌克兰东南部遭俄军包围的海港马立波（Mariupol），是遭受莫斯科最严峻攻击的地区之一，已经有人把它拿来与2016年在围困多月后遭夷平的叙利亚西北城市阿勒坡（Aleppo）东部做比较。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）上个月在一场国际论坛中说：「看看马立波，正和我们在叙利亚阿勒坡所见的如出一辙。」

乌、叙两国民众这份共同的苦难，已经掀起一连串的倡议。

一个联合团体已经成立了「叙利亚乌克兰网络」（Syria Ukraine Network），协助叙利亚医师前往乌克兰。

白盔救援人员也在录制教学影片，教乌克兰人如何治疗伤者。

在乌克兰与罗马尼亚边界，「难民援助难民」（Refugee4Refugees）协会的叙利亚籍创办人也在忙着协助乌克兰难民。

而乌克兰和叙利亚社运人士13日也将启动从巴黎到乌克兰-波兰边界的「自由正义车队」（Freedom and Justice Convoy），展现「叙利亚人的团结」。

伦敦国际战略研究所（IISS）分析家贺卡耶（Emile Hokayem）说：「叙利亚人热衷乌克兰议题，因为这有助于让国际社会再度关注原本淡忘了的叙国悲剧，并告诉西方人：『我们警告过你们，可是你们选择视而不见。』」

© 2022 AFP