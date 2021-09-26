同婚是否该合法 瑞士举行全民公投

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（法新社日内瓦26日电） 瑞士选民今天将参与公投，决定是否同意同性恋者结婚和领养小孩。联邦政府与国会先前已经通过修法允许同婚，但右翼「瑞士人民党」为首的反对者发起公投，试图抵制。

投票所将开放到中午（台北时间26日晚间6时），数小时后结果就会出炉。

倡议团体Marriage Yes昨天敦促选民踊跃投票：「不要错失良机，参与促进平等的历史性举措。」

根据调查，瑞士民众5成3赞成同婚合法，2成7反对。这是市场研究机构gfs.bern在9月1日至9日调查1万3261人后的结果。

gfs.bern8月2日至16日调查，发现赞成与反对比率各为5成5和2成。

民调显示，部分基督徒与右翼民粹主义政党「瑞士人民党」（Swiss People's Party）支持者，是最可能反对同婚合法的族群。

1942年瑞士将同性恋除罪化，但多个地方与区域警察仍持续登记同性恋者，一些地方甚至直到1990年代初期都还这样做。

瑞士同性伴侣现可登记为民事伴侣关系，每年这样的伴侣关系约新增700对，但民事伴侣不能享有与结婚一样的权利，包括取得公民资格、共同领养小孩等等。

历经多年辩论和讨论后，瑞士国会去年12月通过法案允许同婚，但遭到瑞士直接民主制度的挑战，反对者集结5万份连署，跨越举办公投所需门槛。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP