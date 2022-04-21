同性恋除罪化50年后 挪威政府正式对同志道歉

（法新社奥斯陆20日电） 挪威同性恋除罪化50周年前夕，这个北欧国家政府今天正式向同志道歉。

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挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）在和人权团体共同举行的活动中表示：「我想代表挪威政府道歉，同性恋者曾被当成罪犯对待并遭当局起诉。」

根据政府资料，1902至1950年间共有119名男子因发生同性关系遭定罪，这项法条已于1972年4月21日废止。

以往男性会因同性恋行为而坐牢，也会因此被污名化。

政府声明指出：「这条法律曾有很大的象徵意义，也代表同性恋者会遭到广泛谴责、普遍的歧视、毁谤和勒索。」

「因为人们的情爱生活判罪和起诉、用医疗对待健康的人、剥夺他们的职业生涯和工作机会，严重违反我们的价值。」

人权人士乐见政府道歉，但也提出其他仍待改善之处，例如「性倾向扭转治疗」（conversion therapy）禁令、推出法定第三性，或改善跨性别者取得照护等。

同志权利组织FRI领袖耶斯特万（Inge Alexander Gjestvang）表示：「对我们许多人来说，这或许太少，也来得太晚了，我们知道许多人一直带着污名过日子。」

© 2022 AFP