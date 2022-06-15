同性接吻太敏感 14国家地区禁电影巴斯光年上映

（法新社洛杉矶14日电） 与美国迪士尼公司关系密切的消息人士今天透露，迪士尼最新动画电影「巴斯光年」（Lightyear）因为有女女接吻片段，已遭14个人口以穆斯林为主的国家和地区拒绝上映。

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这部片讲述热门动画电影系列「玩具总动员」（Toy Story）主角之一「巴斯光年」（Buzz Lightyear）的起源故事，描绘他和太空骑警同僚因为任务出了意外而被迫在外星球上生存的经历。

电影其中一幕是巴斯光年最好的朋友亚里莎．霍松（Alisha Hawthorne）亲吻她的妻子。

迪士尼公司（Walt Disney）试图在LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）议题上驾驭不同的公众和政治态度，但亚洲和中东地区部分国家拒绝上映这部「玩具总动员」外传电影。

阿拉伯联合大公国监管机构本周宣布禁止放映这部电影，因为它「违反阿拉伯联合大公国的媒体内容标准」，还在推特上发布一张图，图中可看到巴斯光年被打上红色圆圈、中间有一条斜线的禁止标志。

世界最大以穆斯林为主的国家印尼，当局则宣称没有禁映「巴斯光年」，「但建议电影所有者考量他们在印尼的观众，因为LGBT族群接吻的画面在印尼仍被认为具有敏感性」。

由印尼教育及文化部监管的电影审查机构负责人罗米（Rommy Fibri Hardiyanto）向法新社表示，迪士尼尚未提供重新剪辑过的「巴斯光年」。

印尼的邻国马来西亚，电影审查委员会（Film Censorship Board）指出，若电影没经过删减，就不会在马国放映。

一位不愿具名的官员告诉法新社：「有两个片段不适合播映，它们不适合孩童观赏。」

据了解，迪士尼已拒绝任何剪辑，想在所有市场「依照原样」提供电影。

根据法新社掌握资讯，迪士尼希望放映的「巴斯光年」，共有14个国家和地区并未点头批准。

除了前述提及的国家，其他国家和地区则有巴林、埃及、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦自治区、卡达、沙乌地阿拉伯和叙利亚。

© 2022 AFP