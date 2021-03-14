同缴大三元 字母哥比下卫少助公鹿客场胜巫师

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） NBA公鹿「字母哥」安特托昆博、巫师「卫少」卫斯布鲁克今天同场演出大三元，但公鹿125比119踢馆成功，收下3连胜。

美国职篮NBA密尔瓦基公鹿客场挑战华盛顿巫师的比赛，公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有33分、11篮板、11助攻的「大三元」演出，巫师虽有卫斯布鲁克（Russell Westbrook）缴出42分、10篮板、12助攻的「大三元」成绩，但少了因膝盖酸痛缺阵的联盟得分王毕尔（Bradley Beal），只能无奈吞下3连败。

哈勒戴（Jrue Holiday）今天为公鹿贡献18分，其中有10分是在关键的第4节获得。巫师今天在第4节强力反扑，一度以119比119扳平战局。

公鹿的密道顿（Khris Middleton）在比赛剩下32.9秒时两罚俱中，接着又迫使切入的卫斯布鲁克在终场前25秒发生失误。

公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）说：「毫无疑问的，那就是比赛胜负的关键。当你们在说用防守留下胜利，那正是我们在做的事。」

「那是个犀利的切入，所以那个防守真的很出色，那是个重要的防守，且正是我们需要的。」

今天这场比赛，是安特托昆博连两战拿下「大三元」，这也是他本季第6次有「大三元」表现。

连同安特托昆博，公鹿此役有8人得分达两位数。他们今天收下3连胜，在东区排在费城76人、布鲁克林篮网之后，排在第3的位置。

© 2021 AFP