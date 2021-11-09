名人屡传突破性感染 疫苗不实资讯充斥网路

（法新社华盛顿7日电） 一位已完整接种疫苗的公众人物感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），社群媒体网站很快便涌现此事证明疫苗无效的说法；这个问题一直存在。

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从白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）、美国最高法院大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）和美国喜剧演员克里斯洛克（Chris Rock）采检呈阳性反应，到前国务卿鲍尔（Colin Powell）因COVID-19（2019冠状病毒疾病）并发症病逝，各个令人瞩目的病例导致网路上出现大量不正确的讯息。

美国卫生当局表示，所谓的「突破性病例」原本就在预期之中，且不代表疫苗就没有用，但有人主张疫苗没用，不但会破坏信任，还会延缓接种工作，而在美国年幼孩童开始符合接种资格后，推动疫苗接种的工作仍相当重要。

美国智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）数位取证研究实验室编辑主任卡文（Andy Carvin）表示：「只要有突破性病例，非常担心疫苗效力的人就会将其视为加重心中原有疑虑的另一个原因。」他形容这个问题是「怀疑的武器化」。

莎琪10月31日宣布自己染疫，将自己病情轻微归功于疫苗，但她却被一名拥有1万2000多名追踪者的推特（Twitter）用户形容为「疫苗无效的鲜明例证」，而此人只是社群媒体上一些发表这类说法的其中一人。

前国务卿鲍尔的家属10月宣布这位退役四星将领因COVID-19并发症病逝后，即便鲍尔本身罹癌，专家认为有碍疫苗效力，网路上也出现类似上述疫苗无效的指控。

大法官卡瓦诺及谐星克里斯洛克今年验出病毒阳性反应，也推升疫苗无效的指控。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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