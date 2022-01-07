名字与疫情撞音 印度企业家Kovid：我不是病毒

（法新社新德里7日电） 「你叫什么名字？」对一般人而言可能不是什么特别的问题，但名为柯维．卡普（Kovid Kapoor）的印度新创旅游企业家，因其名字与COVID「撞音」，在网路上掀起热议。

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31岁的Holidify共同创办人卡普在推特（Twitter）自我介绍栏上澄清：「我的名字是Kovid，而我不是病毒。」

他本周发文称，自疫情爆发以来，自己第一次到印度境外旅行，「很多人都被我的名字逗乐了」。

卡普写道：「未来出国旅游会很有趣！」截至今天，他这则贴文已获得4万次按赞和4000次转推。

网友在评论区留下一连串笑话、迷因、讯息以及采访要求，与此同时，传染力高的Omicron变异株导致印度确诊病例激增，这一撞名巧合让人们得以轻松一下。

卡普也加入行列笑称自己「从1990年开始Kovid阳性」，并发布一张拿着可乐娜（Corona）啤酒的照片。他表示：「我是想要多多旅行的Kovid。」

卡普告诉法新社，一夕间爆红完全出乎他的意料，但他希望这会在旅游业「非常困难时期」，为他的事业带来一些能见度。

Kovid在印度是个非常少见的名字，但在印度语和梵语中意为学者或知识渊博的人，且字尾d的发音非常轻。

卡普的母亲早在他出生前，就为他选了这个名字。卡普说：「这是个令人难忘、带有美好意涵的名字。它对任何人来说，都是个引人注目的（自我）介绍，我绝不会改名。」

© 2022 AFP