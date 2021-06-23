向科技巨擘垄断行为开铡 美议员踏出第一步

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（法新社华盛顿22日综合外电报导）美国联邦众议院司法委员会今天朝管理科技巨擘踏出第一步，一系列反托拉斯改革法案恐导致大型科技企业重组或分拆，对用户甚至整个网路生态带来巨大影响。

法新社报导，众院司法委员会排定对一系列反托拉斯改革法案进行最后讨论与修改，替数周后全院会议的审议铺路。

这5项法案一旦成为法律，诸如谷歌（Google）、脸书（Facebook）、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）等巨擘可能重组或分拆，进而摇撼整个网路生态。

相关措施将禁止科技大厂替第三方经营平台，同时间在这些平台上提供竞争性服务。

此外，议员也寻求禁止大科技公司给予自家产品或服务优先权；另外，也禁止最大的几间科技公司收购竞争者。

法案另一部分内容也准许资料的「可携带性」和「互通操作性」，比方说，如此可方便用户离开脸书等平台，而仍可保留他们的资料和内容。

众院司法委员主席纳德勒（Jerrold Nadler）表示，这些措施「牵制若干具支配地位企业的权力，进而替美国人民打造更强大的经济、更强健的民主」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP