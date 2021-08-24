向西方出售手织艺品 阿富汗工匠恐面临塔利班威胁

广告 继续浏览后续

（法新社英国赫布登大桥24日电） 法新社报导，塔利班（Taliban）掌权后，许多贩售阿富汗手工织品的外国商人开始担心合作伙伴的人身安全，且强硬派政府很可能因他们与西方的联系而予以威胁。

根据世界贸易组织（WTO），阿富汗地毯是阿国主要大宗商品，也是第二大非农业出口品。由于塔利班在阿富汗的掌权，将对与西方有联系的人带来威胁，贩卖阿国鲜艳手织地毯以及吹制玻璃的海外公司担心起他们的供应商。

英国商人威尔修（James Wilthew）与阿富汗地毯编织者和卖家建立了紧密关系。他在北英格兰约克郡（Yorkshire）赫布登大桥（Hebden Bridge）的店里贩售地毯，他预估自己的阿富汗地毯专卖店养活了约200个家庭。

威尔修是英国皇家空军（RAF）前军官，2004年于阿富汗服役，曾参与意在协助发展计画的英国地方重建小组（Provincial Reconstruction Team)。

他现正力图协助当地联络人赶紧搭机撤出，他相信这些人士可能因与该地区前北约（NATO）基地有关系而遭塔利班锁定。

威尔修向法新社（AFP）表示，「因此，他们现在正面临立即危险」，而他们也不符合英国政府的撤离条件。

当被问及伊斯兰强硬派会否因他的英国军事背景而锁定与其合作的人，威尔修回答：「会，当然会。我不太确信塔利班会接受这些事情。」

威尔修还说，「在塔利班政权下，那项交易（织品）会持续，他们需要来自那项生意的税收与就业。这是他们的出口商品，他们收入也是这样而来」。

大部分阿富汗地毯都透过邻国巴基斯坦出口，但威尔修比较特别，能直接与阿国境内手工业者和贸易商进行交易。他强调：「我不担心从阿富汗取得地毯。那不成问题，问题是我朋友（的安危）。」

另一个贩售阿富汗工艺品的高端公司是位于伦敦的Ishkar。该公司品牌创意总监赛门（Electra Simon）表示，她每天都会与阿富汗人联系，「几乎所有人都想离开」。

赛门表示，「我们会尽可能持续与阿富汗人合作，前提是不让他们面临风险」。她和威尔修都表示，当地情况还太过不稳难以预测，接下来几周事态会逐渐明朗。

© 2021 AFP