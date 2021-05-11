向12到15岁注射辉瑞疫苗 欧盟药管局：近期将批准

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（法新社布鲁塞尔10日电） 欧盟药品管理局（EMA）执行主任库克今天表示，欧盟不久后将批准向12到15 岁青少年施打美国辉瑞大药厂和德国BioNTech公司合作的COVID-19疫苗，最早可能在这个月通过。

库克（Emer Cooke）告诉4家欧洲报纸的记者：「现在，我们为自己设下的目标是在6月批准。我们试着看看能否加快速度在5月底通过。」

同时，美国食品暨药物管理局（FDA）今天宣布，已批准向12岁到15岁青少年施打美国辉瑞大药厂（Pfizer）和德国BioNTech共同研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

库克说，总部设在荷兰阿姆斯特丹的欧盟药品管理局已收到辉瑞和BioNTech数据，「他们向我们承诺将在两周内呈交临床试验数据并在加拿大进行研究的相关资料，我们将加快评估」。

库克受访时一直被问到美国支持放弃疫苗专利保护的问题，但没有对任何立场表态。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）与欧盟领导人曾表示，他们认为呼吁放弃专利不是现在的首要之务，指出欧洲已经出口与库存自用一样多的疫苗，不像美国，仅配送非常少的一部分。

60岁的爱尔兰公民库克也被问到是否已接种疫苗。她表示：「我大约在一周前接种阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（即AZ疫苗）。我已经打了第一剂。」她还说晚些时候会打第2剂。

© 2021 AFP